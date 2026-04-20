Da Albini a Bruno Bozzetto le penne più prezione dell’Italia artigianale

Nella sede di Corso Buenos Aires 54, il quotidiano Il Giorno apre le sue porte alla seconda giornata della tappa milanese del tour

GLI SPAZI del quotidiano Il Giorno nella sede di Corso Buenos Aires 54 si aprono anche per la seconda giornata della tappa milanese del tour itinerante " QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani". Dopo la partenza, anche mercoledì 22 offre un ricco calendario di appuntamenti negli spazi della redazione che si trasformano in un luogo vivo di incontro e ispirazione: talk e conversazioni con designer, creativi e protagonisti del settore alternati a momenti più informali, come i cocktail nella Corte, pensati per favorire il dialogo e il networking. Sulla terrazza, dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18, si potrà visitare gratuitamente, previa prenotazione, la mostra che celebra i 70 de Il Giorno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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