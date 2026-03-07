Francesco Ricci trionfa ancora la sua colomba artigianale salata tra le migliori d’Italia

Francesco Ricci ha vinto nuovamente con la sua colomba artigianale salata, considerata tra le migliori d’Italia. La competizione si è svolta nei giorni scorsi alla Fiera del Tirreno CT di Carrara, organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, coinvolgendo molti partecipanti provenienti dalla provincia di Latina. Ricci ha ottenuto il riconoscimento per la sua creazione durante il campionato.

Terzo posto al campionato promosso dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Solo a novembre il suo panettone innovativo era stato incoronato come il migliore al mondo Tanta provincia di Latina al Campionato organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria che si è tenuto nei giorni scorsi nella cornice della Fiera del Tirreno CT di Carrara. E’ questa una delle categorie premiate nella seconda delle quattro giornate del campionato insieme a quelle per la “Migliore Colomba Artigianale Classica d’Italia” e la “Migliore Colomba Artigianale Gelato d’Italia”. Alla valutazione della giuria per decretare i vincitori dell'edizione 2026 sono stati sottoposti oltre 80 dolci. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Miglior Colomba d'Italia 2026: sul podio il pontino Francesco Ricci

Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioniFirenze, 2 marzo 2026 – Ci sono ricette che non sono solo ricette: sono gesti ripetuti nel silenzio del laboratorio, lievitazioni rispettate con...

