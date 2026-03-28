La proposta dell' Istituto Bruno Leoni Mingardi | In dodici mesi è possibile dare un segnale all' Italia del fare

Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, ha dichiarato che in dodici mesi è possibile cambiare la rotta dell’Italia e semplificare la vita dei cittadini. Ha presentato un vademecum con misure volte a migliorare rapidamente, e con il minimo sforzo, la quotidianità delle persone. La proposta mira a ottenere un risultato in un anno, senza indicare specifici interventi o dettagli tecnici.

«Dodici mesi possono bastare per cambiare la rotta e semplificare la vita degli italiani». Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, presenta un vademecum in grado di migliorare in tempi brevissimi, e soprattutto col minimo sforzo, la quotidianità di ogni nostro concittadino. Quale la medicina che consiglia al centrodestra dopo la pesante sconfitta referendaria? «Considerando l'arco di tempo limitato che ha la maggioranza prima che arrivi a termine il mandato, purtroppo non è più possibile immaginare riforme, come si deve, di struttura. Ma ciò non significa che sia obbligatorio galleggiare. È possibile concentrarsi su... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La proposta dell'Istituto Bruno Leoni, Mingardi: "In dodici mesi è possibile dare un segnale all'Italia del fare" Articoli correlati Rispunta Leoni per la difesa dell’Inter: la possibile offerta al LiverpoolA causa di un grave infortunio, l’ex Parma ha chiuso subito la sua prima stagione col Liverpool La rivoluzione tecnica che attende l’Inter... 963 episodi di antisemitismo in dodici mesi: il conto sull'Italia che fa pauraL'aggressione di due turisti argentini ebrei che indossavano la kippah, avvenuta domenica sera a Milano, con uno dei due che ha riportato la frattura... Una raccolta di contenuti su Istituto Bruno Leoni Argomenti discussi: IV Assemblea Nazionale di ARTE - Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte. Manovra sanità. Istituto Bruno Leoni: Penalizzare il medico prescrittore? Ultimo esempio di un sistema in difficoltà. Si abbia il coraggio di aprire al privato e alle ...Le politiche farmaceutiche degli ultimi anni, per tenere sotto controllo la spesa pubblica, rischiano di privare i medici della loro autonomia. Ma non solo, rischiano di minare la sicurezza ... quotidianosanita.it Riforma medicina generale. Istituto Bruno Leoni: Servono più medici, non più posti fissiLa convinzione alla base della riforma sembra essere che l’impossibilità di fornire adeguata assistenza ai pazienti derivi dal modo in cui sono regolati i rapporti tra medici e Ssn: e che quindi, ... quotidianosanita.it