Una donna è stata aiutata da altri passeggeri a fermare un uomo che, mentre erano su un autobus, aveva prima soccorso la sua ferita e poi si è scagliato contro di lei cercando di strapparle la collana. L’uomo ha tentato di rapinare la donna poco prima che il mezzo si fermasse, ma è stato arrestato dopo che lei ha urlato attirando l’attenzione dei presenti. La vicenda si è conclusa con il suo fermo da parte delle forze dell’ordine.

Milano, 20 aprile 2026 – L’ ha “curata” mentre erano sull’autobus poi, quando il mezzo Atm si è approssimato alla fermata, si è avventato contro di lei per strapparle la collana che portava al collo. Vittima una donna, che ha reagito urlando con tutte le sue forze. Proprio la reazione della vittima e l’intervento dei passeggeri, corsi in suo aiuto, hanno permesso agli agenti della polizia locale di arrestare il rapinatore. L’arrestato è un ragazzo di 25 anni di origini tunisine. L’assalto a bordo dell’autobus in viale Jenner. Tutto è successo nelle scorse ore in pochi drammatici istanti a bordo di un autobus del trasporto pubblico cittadino a Milano, all’altezza di viale Jenner.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cura” donna sul bus e si avventa su di lei per strapparle la collana: lei urla e fa arrestare ladro aiutata dagli altri passeggeri

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