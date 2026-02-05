Cultura | Musei civici diventano gratuiti al campagna A Roma la bellezza e’ di tutti

Roma apre gratuitamente le porte ai suoi musei civici tutto l’anno. L’amministrazione capitolina ha lanciato una campagna per far capire che la cultura deve essere di tutti, senza barriere. Da ora in poi, residenti e cittadini della Città metropolitana potranno visitare musei e mostre senza spendere un euro, ogni giorno dell’anno. L’obiettivo è rendere la bellezza accessibile e condivisa, trasformando i musei in spazi aperti a tutti, senza distinzioni.

La bellezza come bene comune, accessibile, condiviso e quotidiano. È questo il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione “A Roma, la bellezza è di tutti”, promossa dall’amministrazione capitolina, con l’obiettivo di valorizzare l’iniziativa che rende gratuito tutto l’anno l’accesso ai musei civici per i residenti della Capitale e della Città metropolitana. Un invito alla riappropriazione della cultura. La campagna punta a rafforzare la consapevolezza di poter vivere il patrimonio museale della propria città come parte integrante della vita quotidiana. Si tratta di un invito esplicito a riappropriarsi dei luoghi della cultura, rendendo l’accesso alla bellezza un gesto normale e quotidiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

