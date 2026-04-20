Cuba la sfida del farmaco sospeso | solidarietà contro l’embargo

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro, il Circolo di Sinistra Italiana Giuditta Levato ha presentato in una sala concerti il bilancio e il piano d’azione di un’iniziativa chiamata Farmaco Sospeso per Cuba. La presentazione si è svolta in un momento in cui si discute della difficoltà di accesso ai farmaci a causa dell’embargo applicato all’isola. L’evento ha coinvolto la consegna di un rapporto dettagliato sulle attività e sugli obiettivi raggiunti finora.

Il Circolo catanzarese di Sinistra Italiana Giuditta Levato ha presentato presso la Sala concerti di Palazzo De Nobili il bilancio e il piano d’azione relativo all’iniziativa denominata Farmaco Sospeso per Cuba. L’operazione, nata poco prima del periodo pasquale, mira a fornire assistenza sanitaria al popolo cubano, colpito da una severa crisi economica e dalla carenza di presidi medici essenziali a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Solidarietà locale e responsabilità globale: il modello della piccola azione. Durante l’incontro tenutosi a Catanzaro, la segretaria del Circolo, Fabiola Scozia, ha sottolineato come le dinamiche internazionali influenzino inevitabilmente la realtà quotidiana dei cittadini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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