Cuba la sfida del farmaco sospeso | solidarietà contro l’embargo

A Catanzaro, il Circolo di Sinistra Italiana Giuditta Levato ha presentato in una sala concerti il bilancio e il piano d’azione di un’iniziativa chiamata Farmaco Sospeso per Cuba. La presentazione si è svolta in un momento in cui si discute della difficoltà di accesso ai farmaci a causa dell’embargo applicato all’isola. L’evento ha coinvolto la consegna di un rapporto dettagliato sulle attività e sugli obiettivi raggiunti finora.

Il Circolo catanzarese di Sinistra Italiana Giuditta Levato ha presentato presso la Sala concerti di Palazzo De Nobili il bilancio e il piano d’azione relativo all’iniziativa denominata Farmaco Sospeso per Cuba. L’operazione, nata poco prima del periodo pasquale, mira a fornire assistenza sanitaria al popolo cubano, colpito da una severa crisi economica e dalla carenza di presidi medici essenziali a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Solidarietà locale e responsabilità globale: il modello della piccola azione. Durante l’incontro tenutosi a Catanzaro, la segretaria del Circolo, Fabiola Scozia, ha sottolineato come le dinamiche internazionali influenzino inevitabilmente la realtà quotidiana dei cittadini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, la sfida del farmaco sospeso: solidarietà contro l’embargo Notizie correlate Mantova sfida l’embargo: farmaci e aiuti urgenti per CubaDa Mantova parte un'iniziativa di sostegno verso l'Avana per contrastare gli effetti dell'embargo attraverso l'invio di farmaci e aiuti. Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?”“Siamo arrivati a Cuba portando questi medicinali per esprimere la nostra solidarietà verso il popolo cubano, stretto da un embargo criminale degli... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il Messico sfida la logica dell’assedio a Cuba; Il crepuscolo di Cuba tra orgoglio e miseria; In piazza anche per Cuba Trump sospenda le sanzioni; Dall’ Italia a Cuba, prosegue il calcio solidale della Nazionale Old Italia. Cuba, il balletto sfida crisi ed embargo con giovani da otto PaesiNonostante la crisi economica e le difficoltà logistiche che colpiscono Cuba, il balletto continua a rappresentare uno dei simboli più vitali della cultura dell'isola. (ANSA) ... ansa.it Dopo l'Iran, Trump cercherà un nuovo nemico: prima Cuba, poi l'Europa x.com “Preparativi militari Usa si intensificano nel silenzio”. Prima o poi Donald Trump potrebbe “dare l’ordine di intervenire” a Cuba. Lo affermano fonti consultate da Usa Today, in anonimato, perché non autorizzate a parlare con la stampa. Lo stesso Pentagono, pu - facebook.com facebook