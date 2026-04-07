Mantova sfida l’embargo | farmaci e aiuti urgenti per Cuba

Da Mantova parte un'azione concreta per sostenere Cuba di fronte alle conseguenze dell'embargo. È in programma l'invio di farmaci e altri aiuti umanitari all'Avana, con l'obiettivo di fornire assistenza immediata. L'iniziativa coinvolge diverse realtà locali che si sono mobilitate per contribuire a questa iniziativa, che mira a portare sostegno diretto alle persone colpite dalle restrizioni commerciali.

Da Mantova parte un'iniziativa di sostegno verso l'Avana per contrastare gli effetti dell'embargo attraverso l'invio di farmaci e aiuti. L'impegno concreto della comunità lombarda si manifesterà pubblicamente venerdì 10 aprile alle ore 17.30 presso l'Arci Salardi. Il supporto materiale ha già una risposta concreta sul territorio mantovano. Fausto Banzi, rappresentante di Avs, ha sottolineato come la generosità locale abbia permesso di spedire quantità rilevanti di prodotti medicinali, destinati . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova sfida l’embargo: farmaci e aiuti urgenti per Cuba “Sarò su una flotilla che sfiderà l’embargo”: Ilaria Salis sfida gli Usa a CubaL’europarlamentare ha annunciato la sua presenza su una flotilla che proverà, dice, a “infrangere collettivamente il bloqueo” Ilaria Salis è pronta a... Cuba, la gioia dei sanitari per l'arrivo degli aiuti: "È difficile dire ai genitori che non abbiamo farmaci"Meilin, farmacista dell’istituto pediatrico ‘Ramón González Coro’ di L’Avana, che si occupa della distribuzione dei medicinali prescritti ai pazienti...