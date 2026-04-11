Guerra la svolta sui negoziati | la Casa Bianca conferma contatti diretti Usa-Iran-Pakistan Scambio di testi scritti tra le delegazioni

Oggi si svolgono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento di Islamabad come punto di incontro. La Casa Bianca ha confermato che ci sono stati contatti diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, con scambi di documenti scritti. La presenza del Pakistan nella fase attuale della trattativa rappresenta un elemento di novità in un contesto segnato da tensioni e incertezze.

È il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Il presidente Usa Donald Trump ribadisce la linea dura sullo Stretto di Hormuz, definito “acque internazionali”, mentre Teheran si presenta al tavolo con una delegazione imponente ma senza fiducia negli Usa. Sullo sfondo restano le mine nello Stretto, la capacità missilistica iraniana ancora significativa e il rischio concreto che il confronto diplomatico possa fallire, riaprendo la strada a una nuova escalation militare. Nel tardo pomeriggio arriva però la notizia di incontri diretti tra le parti e scambio di testi tra le delegazioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, la svolta sui negoziati: la Casa Bianca conferma contatti diretti Usa-Iran-Pakistan. Scambio di testi scritti tra le delegazioni Leggi anche: Guerra Usa-Iran, come saranno i colloqui? L'hotel a 5 stelle, le delegazioni in stanze separate e il Pakistan che trasmette i messaggi Iran, la guerra in diretta: al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: “Un buon accordo? Nessuna arma nucleare”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati al via a Islamabad.