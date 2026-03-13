Il presidente di Cuba ha annunciato che l’isola ha avuto incontri con il governo degli Stati Uniti, senza fornire dettagli sui contenuti trattati. La comunicazione è arrivata attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui si conferma la presenza di colloqui tra le parti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa riguardo alle modalità o ai tempi di questi incontri.

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha riferito che L’Avana ha tenuto colloqui con il governo statunitense. E’ la prima volta che il Paese caraibico conferma la notizia dopo che il presidente americano Donald Trump ha più volte affermato che L’Avana vuole un accordo. Il leader cubano ha detto, in un discorso trasmesso in tv, che i colloqui “ mirano, attraverso il dialogo, a trovare soluzioni alle divergenze bilaterali tra le due nazioni “. “Alcuni fattori internazionali hanno facilitato questi scambi”, ha aggiunto senza dare ulteriori dettagli né fornendo particolari sui colloqui con Washington. Il presidente: “Negli ultimi tre mesi non è arrivato petrolio per embargo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, il presidente Díaz-Canel conferma colloqui con gli Usa per “risolvere divergenze”

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