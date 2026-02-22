Scioperi | a fine febbraio a rischio aerei treni e trasporto locale In tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori del settore dei trasporti

A febbraio, i lavoratori dei trasporti hanno annunciato scioperi a causa di contrasti sulle condizioni di lavoro. Le agitazioni coinvolgono compagnie aeree, ferrovie e trasporti pubblici locali, con l’obiettivo di ottenere miglioramenti salariali e garanzie sulla sicurezza. Le manifestazioni si svolgono in diverse città italiane, causando disagi ai pendolari e alle aziende. Questa situazione potrebbe portare a cancellazioni e ritardi nelle corse previste nei prossimi giorni.

Febbraio si conclude con numerosi scioperi nel settore dei trasporti. A rischio non solo il comparto aereo, ma anche quello ferroviario e del trasporto locale. A incrociare le braccia giovedì 26 saranno - in tutta Italia - i lavoratori del comparto aereo. Saranno interessate Ita Airways, easyJet e Vueling. Questa data, è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio astensioni nel settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sciopererà per 24 ore (dalle 21 del 272 alle 20. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Scioperi: a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto localeIl motivo degli scioperi di fine febbraio deriva da proteste dei lavoratori che chiedono miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più sicure.

Scioperi oggi e domani: aerei fermi e treni a rischio in tutta ItaliaIn occasione degli scioperi nazionali previsti per venerdì 9 e sabato 10 gennaio, si prevedono disagi nei trasporti in tutta Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trasporti, scioperi in arrivo a fine febbraio: cosa cambia per chi viaggia; Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubblici; Fine febbraio critico per i viaggiatori: stop a voli e treni; Sciopero 27-28 febbraio 2026.

Scioperi, a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto localeFebbraio si conclude con numerosi scioperi nel settore dei trasporti. A rischio non solo il comparto aereo, ma anche quello ferroviario e del trasporto locale. A incrociare le braccia giovedì 26 saran ... ansa.it

Scioperi di fine febbraio, Italia paralizzata: aerei, treni e bus a rischioDal 26 al 28 stop nel settore trasporti, coinvolte Ita Airways, easyJet, Vueling e il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ... giornalelavoce.it

Fine febbraio tra #scioperi nei #trasporti: stop nel comparto aereo il 26, poi ferrovie e servizi locali il 27 e 28. Possibili disagi in tutta #Italia - facebook.com facebook

Scioperi, a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto locale. In tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori del settore dei trasporti #ANSA x.com