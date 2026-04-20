Crystal Palace-West Ham lunedì 20 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per gli Hammers di staccare gli Spurs
Lunedì 20 aprile 2026 alle 21:00 si terrà la partita tra Crystal Palace e West Ham. Il Crystal Palace, reduce da una sconfitta contro una squadra italiana, si è comunque qualificato alle semifinali di Conference League, raggiungendo un risultato storico. La sfida contro gli Hammers rappresenta un'occasione importante per il West Ham di superare i rivali e migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.
Il Crystal Palace giovedì sera ha perso a Firenze ma si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, che ora diventano l’appuntamento più importante per i londinesi, che hanno raggiunto un traguardo storico, figlio dello strapotere economico della Premier League. Magari hanno tremato un po’ dopo il 2-1 di Cher Ndour ma poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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