Lunedì 20 aprile alle 21 si sfideranno Crystal Palace e West Ham in una partita valida per la Premier League. Il Crystal Palace, dopo aver perso in Europa contro una squadra italiana, si è qualificato comunque per le semifinali di Conference League, un traguardo storico per il club. La sfida tra le due squadre londinesi rappresenta un momento importante della stagione, con gli Hammers che cercano occasioni di migliorare la posizione in campionato.

Il Crystal Palace giovedì sera ha perso a Firenze ma si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, che ora diventano l’appuntamento più importante per i londinesi, che hanno raggiunto un traguardo storico, figlio dello strapotere economico della Premier League. Magari hanno tremato un po’ dopo il 2-1 di Cher Ndour ma poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-West Ham (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per gli Hammers

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