Michele Affidato orafo di Crotone nominato interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia

Un orafo di Crotone è stato nominato referente presso la Pontificia Accademia di Teologia e, contemporaneamente, è entrato a far parte del Comitato della Chiesa degli Artisti a Roma. La sua nomina rappresenta un riconoscimento del suo lavoro nel settore artistico e culturale, e la sua presenza in questi enti coinvolge direttamente la promozione dell’arte crotonese a livello internazionale. La nomina si inserisce in un percorso di crescita professionale e di valorizzazione territoriale.

L’orafo crotonese entra a far parte del Comitato della Chiesa degli Artisti in Roma. Un altro figlio che nel suo settore artistico continuerà a fare parlare in positivo la Città di Crotone negli anni futuri. Un nuovo e prestigioso riconoscimento arricchisce il percorso umano, artistico e spirituale di Michele Affidato. Con un apposito atto ufficiale, il maestro orafo è stato nominato Interlocutore Referente ad quinquennium, presso la Pontificia Accademia di Teologia, presieduta da S.E. Mons. Antonio Staglianò. La nomina, maturata nel solco della Lettera enciclica Laudato si’ e del Motu proprio Ad Theologiam promovendam di Papa Francesco, si inserisce in quella visione di una teologia “sapienziale” e “contestuale”, capace di dialogare con i saperi scientifici, filosofici, umanistici e artistici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Michele Affidato orafo di Crotone nominato interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia Un bassorilievo del Maestro orafo Michele Affidato per celebrare Luigi LilioLa Calabria celebra Luigi Lilio con la creazione di un bassorilievo di Michele Affidato L’opera collocata presso la Cittadella regionale quale... Sanremo 2026: l’orafo Michele Affidato premia la musica con sculture uniche e messaggi sociali forti.Sanremo 2026 si arricchisce di un tocco di preziosità grazie alle sculture create dalla maison orafa Michele Affidato, destinate ai vincitori della... Temi più discussi: Michele Affidato nominato Referente della Pontificia Accademia di Teologia; Michele Affidato nominato nella Pontificia Accademia di Teologia; Roma, Michele Affidato nominato referente alla Pontificia Accademia di Teologia; L’orafo calabrese Michele Affidato nominato Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia. Michele Affidato nominato nella Pontificia Accademia di TeologiaIl maestro orafo crotonese Interlocutore Referente, farà anche parte del Comitato della Chiesa degli artisti di Roma ... ilcrotonese.it Affidato nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di TeologiaUn nuovo e prestigioso riconoscimento arricchisce il percorso umano, artistico e spirituale di Michele Affidato. Con un apposito atto ufficiale, il maestro orafo è stato nominato Interlocutore Referen ... catanzaroinforma.it Michele Affidato nominato nella Pontificia Accademia di Teologia - Il Crotonese - facebook.com facebook