Crosetto su Hormuz | Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua

Da iltempo.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della difesa ha affermato che l’Europa si impegnerà nella questione di Hormuz, ma solo dopo aver raggiunto una tregua stabile nella regione. Ha aggiunto che è fondamentale garantire che le navi possano transitare senza rischi e senza che si sviluppi un conflitto armato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, sottolineando che la priorità è creare condizioni di sicurezza prima di intervenire attivamente.

La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto GUARDA La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male. Capezzone: ecco perché non ci intimidiscono (Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "L'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà' all'Acquario Romano.🔗 Leggi su Iltempo.it

crosetto su hormuz europa far224 la sua parte ma non prima di una tregua
© Iltempo.it - Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua

Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua

Video Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Crosetto: "Ue farà sua parte per Stretto di Hormuz ma serve tregua"

Leggi anche: La tregua su Hormuz apre una finestra che l’Europa non può sprecare

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Crosetto: La missione a Hormuz meglio se con l'Onu, ma anche senza il suo ok il Parlamento dica sì. Trump? Ingeneroso; Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; ? Crosetto e la missione di pace su Hormuz; Iran, Crosetto A Hormuz con l'Onu, ma il Parlamento dica sì anche senza suo ok.

crosetto su hormuz europaCrosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una treguaL'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo pas ... ilgiornale.it

crosetto su hormuz europaCrosetto choc: Pressioni su Putin perché usi il nucleare in Ucraina. Deterrenza? Un cartello non ferma un dittatore. Missione Hormuz? Con o senza mandato OnuIl ministro degli Esteri lo ha detto oggi alla presentazione del libro del segretario di Azione, Carlo Calenda, Difendere la libertà. L'ora dell'Europa, a Roma ... quotidiano.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.