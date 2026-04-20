Crosetto su Hormuz | Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua

Il ministro della difesa ha affermato che l’Europa si impegnerà nella questione di Hormuz, ma solo dopo aver raggiunto una tregua stabile nella regione. Ha aggiunto che è fondamentale garantire che le navi possano transitare senza rischi e senza che si sviluppi un conflitto armato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, sottolineando che la priorità è creare condizioni di sicurezza prima di intervenire attivamente.

La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto GUARDA La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male. Capezzone: ecco perché non ci intimidiscono (Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "L'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà' all'Acquario Romano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua Notizie correlate Leggi anche: Iran, Crosetto: "Ue farà sua parte per Stretto di Hormuz ma serve tregua" Leggi anche: La tregua su Hormuz apre una finestra che l’Europa non può sprecare Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crosetto: La missione a Hormuz meglio se con l'Onu, ma anche senza il suo ok il Parlamento dica sì. Trump? Ingeneroso; Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; ? Crosetto e la missione di pace su Hormuz; Iran, Crosetto A Hormuz con l'Onu, ma il Parlamento dica sì anche senza suo ok. Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una treguaL'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo pas ... ilgiornale.it Crosetto choc: Pressioni su Putin perché usi il nucleare in Ucraina. Deterrenza? Un cartello non ferma un dittatore. Missione Hormuz? Con o senza mandato OnuIl ministro degli Esteri lo ha detto oggi alla presentazione del libro del segretario di Azione, Carlo Calenda, Difendere la libertà. L'ora dell'Europa, a Roma ... quotidiano.net Appalti segreti, spionaggi e “i neri” di Del Deo. Verifiche sulle consulenze all’amico di Crosetto x.com Chi non è d’accordo con Crosetto lo faccia sapere. Oggi una intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sul Corriere della Sera. Una linea politica chiara, europea. Spero che anche l’opposizione vi si riconosca. C’è un punto su cui finora si è manifestato - facebook.com facebook