Oggi si registra una possibile tregua nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il traffico marittimo globale. Dopo settimane di tensioni, si parla di una finestra di due settimane per la riapertura dello stretto, che potrebbe contribuire a ridurre le tensioni internazionali. La situazione ha suscitato reazioni positive in diversi paesi, mentre le negoziazioni continuano per trovare una soluzione duratura.

Oggi il mondo tira un sorriso di sollievo. Per i credenti, il Papa americano non ha pregato invano: dopo i suoi ripetuti e accorati appelli, si profilano due settimane di tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ma, al di là dei profili religiosi, la domanda cruciale è la seguente: come sfruttare utilmente questi quindici giorni? Un aspetto da considerare è che Washington ha cambiato radicalmente la propria dottrina politico-militare sul regime change. Non da oggi, le dure lezioni dell’Afghanistan, dell’Iraq, della Libia e, per certi versi, posso testimoniarlo direttamente, anche del Kosovo, sono state oggetto di riflessioni molto approfondite sia al Pentagono sia al Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La tregua su Hormuz apre una finestra che l’Europa non può sprecare

Il ricatto di Trump su Hormuz, l'Europa prende tempo: come può cambiare la missione AspidesIl regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al...

La tregua a Gaza resta una linea che si apre e chiudea tregua continua a esistere come parola, mentre nella Striscia di Gaza resta soltanto un gesto amministrativo.

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran, prezzo petrolio oggi dopo sì Trump a tregua e riapertura Hormuz; L’Iran respinge la tregua su Hormuz mentre la guerra allarga il bilancio; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz.

Stretto di Hormuz, la riapertura dopo la tregua: passate le prime naviRiapre lo Stretto di Hormuz dopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Israele, Stati Uniti e Iran. Marine Traffic, sito web di riferimento a livello ... lapresse.it

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L’Iran potrebbe incassare fino a 90 miliardi di dollari l’anno con i pedaggi sullo Stretto di #Hormuz. L’analisi di JPMorgan x.com

"Gli iraniani hanno accettato di riaprire Hormuz, gli Stati Uniti hanno accettato di fermare gli attacchi. Questa è la base della tregua fragile che abbiamo ora". Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, al Mathias Corvinus Collegium (Mcc) di Budap - facebook.com facebook