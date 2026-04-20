Crosetto su Hormuz | Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua – Il video

Il ministro della difesa ha affermato che l’Europa intende collaborare sulla questione di Hormuz, ma ha sottolineato che ciò avverrà solo dopo una tregua stabile nella regione. Secondo le sue parole, la priorità è garantire un passaggio sicuro delle navi senza rischi di conflitti, ritenendo questa condizione fondamentale prima di assumere impegni più concreti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro pubblico a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "L'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà' all'Acquario Romano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Milano, Salvini raduna i Patrioti in piazza Duomo e attacca l’Ue: «Un nuovo lockdown? No grazie». Tensioni con la polizia al contro-corteo – Il video Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul dl sicurezza: «A un passo dall’Ice».🔗 Leggi su Open.online

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Roma. Inizia ora la presentazione di “Difendere la libertà” con Guido Crosetto. Non riesco a dirvi quanto mi riempie il cuore vedere questa sala dell’ @acquarioromano scoppiare di persone con la voglia di confrontarsi su quanto sta accadendo intorno a noi. È - facebook.com facebook

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