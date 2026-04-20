Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia si è detta disponibile a partecipare a una missione nello Stretto di Hormuz, sottolineando però che sarebbe preferibile un intervento sotto l’egida delle Nazioni Unite. Ha inoltre affermato che, indipendentemente dall’appoggio internazionale, il Parlamento dovrà comunque approvare la partecipazione del nostro paese. La discussione sulla missione è ancora in corso, con il governo che valuta le condizioni per un eventuale intervento.

AGI - La fine del conflitto e l'ok del Parlamento. Guido Crosetto rinnova la disponibilità dell'Italia alla missione difensiva nello Stretto ribadendo le condizioni per aderire all'operazione internazionale. Per il ministro della Difesa, il contributo italiano ai 'Volenterosi' potrebbe tradursi nell'invio di due navi militari cacciamine. Crosetto: "Spero chela missione sia sotto l'egida dell'Onu". "Sono contento che ci arrivi anche l'opposizione. Mi auguro che" per la missione per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz "ci sia l'egida dell' Onu, ma non mi formalizzerò se invece ci saranno 42 nazioni con un mandato e una forza multilaterale di pace ": ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "A Hormuz meglio se con l'Onu ma il Parlamento dica comunque sì"

Notizie correlate

Leggi anche: Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del Parlamento

Leggi anche: Il ministro Crosetto: «La crisi non sarà breve. Hormuz può riaprire con l’Onu»

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Crosetto: La missione a Hormuz meglio se con l'Onu, ma anche senza il suo ok il Parlamento dica sì. Trump? Ingeneroso; Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; Iran, Meloni ora vuol inviare due cacciamine italiani per lo stretto di Hormuz: Crosetto andrà in Parlamento; Meloni: L’instabilità è normalità. Crosetto: Unifil non ha più senso.

Guido Crosetto: Navi a Hormuz? Meglio se con l'Onu. Questa guerra è stata un grave erroreIl ministro della Difesa al Corriere della Sera: L'Italia, che ha una delle migliori marine militari del mondo, potrebbe pensare ad assetti ... huffingtonpost.it

Crosetto: «La missione a Hormuz meglio se con l’Onu, ma anche senza il suo ok il Parlamento dica sì. Trump? Ingeneroso»Il ministro: noi possiamo partire, ma prima serve la tregua. Gli Usa? Ci hanno chiesto, non formalmente, di scendere in guerra al loro fianco ma l’Italia non può farlo con nessuno, lo dice la Costituz ... roma.corriere.it

La grande riforma della sanità militare: così la “clinica Crosetto” può sfruttarla x.com

Morto Salvo Bufalino, il cordoglio di Guido Crosetto dopo il malore in caserma a Roma. Dolore nell’Esercito per la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante. https://infodifesa.it/salvo-bufalino-morto-cordoglio-crosetto-malore-caserma-roma/ - facebook.com facebook