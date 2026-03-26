Il 19 marzo 2026, sei nazioni europee hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti per garantire il passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz, attualmente bloccato dall’Iran. La proposta prevede un intervento politico e l’autorizzazione da parte delle Nazioni Unite. La questione riguarda la sicurezza delle rotte marittime e la libertà di navigazione nella regione.

Sei Paesi si sono detti disponibili a “ contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz “, bloccato dall’Iran. Tra loro c’è anche l’Italia, che insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha affermato in una dichiarazione congiunta diffusa da Downing Street di volersi “ impegnare nella pianificazione preparatoria “. La missione sarebbe però politica e su mandato Onu. Il comandante del Comando Sud degli Stati Uniti, Francis Donovan, ha assicurato al Congresso che le forze armate statunitensi non si stanno preparando per la presa del potere a Cuba. L’azienda Qatar Energy ha dichiarato su X che gli attacchi hanno ridotto le esportazioni di Gnl di circa il 17% e comporteranno una perdita di entrate di circa 20 miliardi di dollari all’anno. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 19 Marzo 2026 – Sì al piano Usa per lo Stretto di Hormuz da Ue ma se politico e su mandato Onu

Articoli correlati

L’Onu condanna l’Iran e tace su Usa e Israele, l’Europa promette di liberare lo Stretto di Hormuz… dopoPrimo evento: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 2817, presentata dal Bahrein e sostenuta da 140 Paesi.

Stretto di Hormuz sotto assedio ma la coalizione non si vede l'Ue decide se ampliare AspidesQuasi più delle bombe, delle strategie militari, degli attacchi e delle speranze di libertà di un popolo oppresso da decenni.

Contenuti e approfondimenti su 19 Marzo 2026 Sì al piano Usa per lo...

Temi più discussi: La crisi dello stretto di Hormuz e l’impatto sulle assicurazioni marittime - Econopoly; Iran, il piano a sei per lo stretto di Hormuz; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 19 marzo 2026; L’Iran chiede un pedaggio alle navi che vogliono passare dallo stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz, dallo shock dei prezzi al rischio crescitaCrollo dei flussi nello snodo chiave dell’energia globale: fino al 17% dell’offerta colpita. Goldman Sachs: i mercati prezzano l’inflazione, ma non ancora il ... repubblica.it

Regno Unito e Francia insieme per garantire sicurezza nello Stretto di HormuzLondra. Il piano del Regno Unito guidato dalla Royal Navy - secondo un articolo del Times di Londra - è stato condiviso ... ilnautilus.it

L'Iran respinge la proposta USA e riapre lo Stretto di Hormuz Leggi qui - https://www.ilriformista.it/liran-respinge-la-proposta-usa-e-riapre-lo-stretto-di-hormuz-505487/ - facebook.com facebook

Stretto di Hormuz ripreso dall’aereo: centinaia di navi bloccate, il video x.com