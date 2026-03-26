19 Marzo 2026 – Sì al piano Usa per lo Stretto di Hormuz da Ue ma se politico e su mandato Onu

Da follow.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo 2026, sei nazioni europee hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti per garantire il passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz, attualmente bloccato dall’Iran. La proposta prevede un intervento politico e l’autorizzazione da parte delle Nazioni Unite. La questione riguarda la sicurezza delle rotte marittime e la libertà di navigazione nella regione.

Sei Paesi si sono detti disponibili a “ contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz “, bloccato dall’Iran. Tra loro c’è anche l’Italia, che insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha affermato in una dichiarazione congiunta diffusa da Downing Street di volersi “ impegnare nella pianificazione preparatoria “. La missione sarebbe però politica e su mandato Onu. Il comandante del Comando Sud degli Stati Uniti, Francis Donovan, ha assicurato al Congresso che le forze armate statunitensi non si stanno preparando per la presa del potere a Cuba. L’azienda Qatar Energy ha dichiarato su X che gli attacchi hanno ridotto le esportazioni di Gnl di circa il 17% e comporteranno una perdita di entrate di circa 20 miliardi di dollari all’anno. 🔗 Leggi su Follow.it

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