Il ministro della Difesa ha espresso il desiderio di vedere una missione internazionale delle Nazioni Unite in Hormuz. Ha dichiarato che si auspica di arrivare a un intervento multilaterale per affrontare la situazione nella regione. Crosetto ha parlato in una conferenza stampa senza entrare in dettagli sulle modalità o sui tempi dell’eventuale operazione. La sua posizione è quella di un intervento condiviso a livello globale.

Ospite a “Tg4 – Diario del giorno” il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra in Iran. Sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ventilato l’ipotesi di una fine “a breve” del conflitto afferma: “Ce lo auguriamo tutti, non abbiamo bisogno di un’altra guerra che duri un tempo indeterminato”.. “La missione Aspides nel Mar Rosso potrà essere rafforzata per assicurare la tranquillità nel passaggio verso lo stretto di Suez. Altra cosa è Hormuz dove i Paesi hanno detto di no a una missione che potrebbe sembrare quasi un ingresso in guerra”, afferma il ministro della Difesa. Secondo Crosetto, l’auspicio è quello di giungere ad una missione multilaterale internazionale a guida Onu per la sicurezza nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Hormuz, Crosetto: ‘auspico missione internazionale Onu’

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