Iran il governo accelera sugli aiuti militari a Emirati Kuwait e Qatar | giovedì voto in Parlamento con Tajani e Crosetto

Il governo italiano sta preparando un voto in Parlamento giovedì per discutere l'invio di aiuti militari ai Paesi del Golfo, tra cui Emirati Arabi, Kuwait e Qatar. I ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sono stati chiamati a riferire sulla situazione in Medio Oriente e sulla decisione di sostenere con aiuti militari le nazioni del Golfo.

Il governo accelera sugli aiuti militari ai Paesi del Golfo. Giovedì i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto faranno comunicazioni in Parlamento per riferire sulla crisi in Medio Oriente e sull’invio di aiuti a Emirati Arabi, Kuwait e Qatar. Dopo le comunicazioni ci saranno risoluzioni e un voto delle Camere. La premier Giorgia Meloni ne aveva parlato nelle riunioni a Palazzo Chigi, posizione confermata anche nel vertice di mercoledì mattina con i ministri. L’avviso è arrivato anche ai parlamentari di Fratelli d’Italia con un messaggio in chat: “Domani possibili votazioni non allontanarsi da Roma”. Un altro indizio era arrivato nella serata di mercoledì da Crosetto che, rispondendo a un tweet del M5S che chiedeva le dimissioni, aveva spiegato che per giovedì era prevista un’informativa in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approvato il decreto Ucraina: ci sono anche gli aiuti «militari», ma con un trucco. E a metà mese Crosetto sarà in ParlamentoDopo rinvii e confronti interni, il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il cosiddetto decreto Ucraina, ovvero le «disposizioni urgenti per la...

Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadIl Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran.

Iran nel caos, Trump accelera: guerra totale o cambio di regimeIl presidente americano sta accarezzando l’idea di una soluzione venezuelana a Teheran. Ecco perché Quali sono esattamente gli obiettivi di Donald Trump in Iran? Si tratta di una domanda cruciale, a ... panorama.it

Iran, oltre un'ora di vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente Merz, Starmer e i leader del GolfoCall a Palazzo Chigi con Tajani, Salvini e i vertici dell’Intelligence. Invito alla prudenza per i connazionali e contatti con gli alleati per favorire la de-escalation. Salvini: Avvertiti ad attacco ... msn.com

La situazione in Iran alimenta tensioni internazionali e fa "temere un'escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica". Lo riporta la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi. "Sono inoltre aumentati i rischi derivanti dalle attività facebook

