Non solo accise | la strana abitudine del governo Meloni che si sveglia sempre a pochi giorni dal voto

A quattro giorni dal referendum, il governo ha annunciato un taglio temporaneo di 25 centesimi sulle accise del carburante, in vigore per venti giorni. La decisione arriva poco prima delle urne, suscitando attenzione sui tempi e le modalità con cui vengono prese le misure economiche. La misura mira a influenzare il costo delle auto e l’atteggiamento dei cittadini in vista del voto.