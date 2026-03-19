Il ministro Crosetto | La crisi non sarà breve Hormuz può riaprire con l’Onu

Il ministro Crosetto ha dichiarato che la crisi causata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran durerà a lungo. Ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz richiede una coalizione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite. La situazione attuale si protrae senza indicazioni di una rapida soluzione, e la questione rimane aperta in attesa di interventi multilaterali.

La crisi innestata dalla guerra tra Usa, Israele e Iran «non finirà a breve». Mentre per riaprire lo stretto di Hormuz «serve una coalizione di nazioni sotto l’egida Onu». Il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista a Rtl 102.5 spiega anche che attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran «non sono in questo momento presi in considerazione. Il tema invece è il terrorismo: le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono calcolate in centinaia, persone attivabili in qualunque momento per fare un atto di terrorismo che comprenda il fatto di sacrificare sé stessi. Ma questo non da oggi, sono dormienti da anni e sono collocate un po’ in tutto il mondo, questo è il problema più grosso dal punto di vista interno per i paesi che non partecipano direttamente al conflitto». 🔗 Leggi su Open.online

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