L’Italia ha dato il via libera alla partecipazione a una missione nel Golfo, che mira a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata venerdì 17 aprile a Parigi e prevede un coinvolgimento senza il supporto dell’Onu. Tuttavia, l’approvazione definitiva richiederà l’autorizzazione del Parlamento prima di procedere.

L’Italia c’è. Alla missione «neutra» per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, annunciata venerdì 17 aprile a Parigi, il nostro Paese è pronto a partecipare. A due condizioni: che abbia una «postura esclusivamente difensiva» e che sia avviata solo «quando vi sarà una cessazione delle ostilità, in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali». Caduto, invece, l’altro paletto fin qui invocato da Roma, ossia l’ombrello Onu. L’urgenza di scongiurare la crisi energetica ed economica è incompatibile con i veti che paralizzano le Nazioni Unite: per il Governo, sollevato per la tregua in Libano e fiducioso nella ripresa del negoziato tra Usa e Iran, ora conta essere efficaci e rapidi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del Parlamento

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