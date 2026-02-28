All’Oratorio di San Filippo Neri si svolge un evento dedicato ai segreti dei capolavori artistici. L’iniziativa riguarda un approfondimento sui misteri e le tecniche dietro alcune opere d’arte famose. La giornata prevede interventi di esperti e visite guidate che svelano dettagli nascosti nelle creazioni di artisti storici. L’obiettivo è offrire al pubblico una nuova chiave di lettura delle opere esposte.

L’appuntamento è con la bellezza. All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stasera alle 20,30, sarà infatti protagonista Costantino D’Orazio, all’interno della rassegna LabArte, per presentare il suo ultimo libro ’Misteri dell’arte Dentro i capolavori’ (ed. Rizzoli). L’incontro sarà moderato da Marco Miana. Quando ci troviamo di fronte a un affresco sulla parete di una chiesa, a un quadro o a una scultura in un museo, il nostro sguardo si perde tra le figure, i colori, le forme, spesso senza l’attenzione sufficiente per soffermarsi sui particolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Misteri dell’arte: i segreti dei capolavori

Leggi anche: “Simboli e Segreti del Duomo di Modena”: un viaggio affascinante tra arte, misteri e Medioevo

I Misteri dell’Aventino: tra antichi riti, demoni e monasteri segretiUn percorso affascinante alla scoperta del lato più enigmatico dell’Aventino: la leggenda di Remuria, la città gemella fondata da Remo, il mistero...

Art from Inside, i segreti dei capolavori svelati da dentro

Una selezione di notizie su Misteri.

Temi più discussi: Misteri dell’arte: i segreti dei capolavori; Esploro i grandi misteri dell'esistenza con la mia arte: intervista a Lena Müller; Simboli e Segreti del Duomo di Modena: un viaggio affascinante tra arte, misteri e Medioevo; Turandot e i suoi misteri - Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca, mercoledì 4 marzo ore 20.30.

Bersaglia svela i misteri dell’arteVolete conoscere ‘I misteri dell’arte’? Per la precisione la ‘Storia e diagnosi delle opere più controverse’?. Allora procuratevi l’ultima fatica letteraria del professor Rodolfo Bersaglia. Quelli ... ilrestodelcarlino.it

I misteri dell'arte raccontati (sui social) da Sabrine El MayelConoscete il segreto della lacrima de «L’angelo caduto» di Alexandre Cabanel? O quello nascosto dietro «I Nottambuli», l’opera dipinta nel 1942 da Edward Hopper? E ancora, quale storia si cela dietro ... corriere.it

#domenicalmuseo, aperture per MuseoCity, visite guidate tra streghe e misteri, concerti in sconto per gli iscritti ed altre idee su cosa fare questo fine settimana a Milano (27 febbraio - 1 marzo) x.com

Simbologia e Misteri al Cimitero Monumentale di Milano Preparatevi a un viaggio unico tra i simboli nascosti e i misteri che si celano nelle edicole del Cimitero Monumentale. Ogni scultura, ogni rilievo racconta una storia che va oltre il visibile. Gli angeli, - facebook.com facebook