Durante un'intervista, un ingegnere coinvolto nel crollo del ponte ha dichiarato di aver agito entro i limiti delle sue conoscenze e competenze. Ha aggiunto che è difficile per lui immaginare azioni diverse da quelle intraprese, considerando le informazioni a sua disposizione al momento dei fatti. Le sue parole sono state rilasciate nel contesto di un procedimento legale in corso sull’incidente, che ha causato numerose vittime e ingenti danni materiali.

AGI - "Per me è difficile immaginare cose che avrei dovuto fare diversamente nei limiti delle mie conoscenze e delle mie competenze ". Parole dell’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, nelle dichiarazioni spontanee rilasciate in videocollegamento dal carcere dove sta scontando la pena per la strage del viadotto Acqualonga, al termine della discussione del processo per il crollo del Ponte Morandi. "Come è normale che sia, ogni tanto c’è un riavvolgimento del nastro nella mia testa – ha detto Castellucci –; ma cosa ho fatto? Avrei potuto fare cose diverse? Ci sono cose di cui non mi sono accorto? Io penso...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crollo del Morandi, le dichiarazioni di Castellucci: “Ho agito nei limiti delle mie conoscenze”

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