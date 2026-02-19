La Spezia crolla parte del controsoffitto di una scuola La Provincia | Colpa del vento L’Unione Studenti | Episodio gravissimo

A La Spezia, un pezzo del controsoffitto dell’istituto Mazzini è crollato, probabilmente a causa del vento forte che ha soffiato nella zona. La scuola ha subito danni, ma fortunatamente nessuno si è fatto male, poiché la stanza era vuota al momento. La Provincia ha confermato che il problema deriva dal maltempo, mentre gli studenti dell’Unione studentesca chiedono interventi immediati. La scuola rischia di rimanere chiusa fino a quando non verranno effettuate le riparazioni necessarie.

La Spezia, 19 febbraio 2026 – Probabilmente a causa del forte vento, parte di un controsoffitto è crollata all'interno dell'istituto superiore Mazzini della Spezia in una classe che in quel momento era vuota. A causare il danno sarebbe stato, secondo la Provincia della Spezia, "l'ingresso del vento all'interno del locale che ha provocato danni alla struttura che supporta il sistema di tende davanti agli infissi". Questa mattina sulla città una serie di raffiche oltre i 90 kmh sono state registrate dall'osservatorio Omirl attorno alle 8. Il crollo viene definito "un episodio gravissimo che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti e che dimostra, ancora una volta, lo stato di abbandono in cui versano le nostre scuole" secondo l 'Unione degli Studenti di La Spezia.