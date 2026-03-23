Accesa lite tra due studenti uno sferra un pugno al ' rivale' | erano stati sospesi da scuola pochi giorni fa

Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi del supermercato Familia, in via Ettore Nadiani Acceso diverbio in strada, sfociato in aggressione, nella prima mattinata di lunedì tra due giovani. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi del supermercato Familia, in via Ettore Nadiani. I due, rispettivamente di 16 e 17 anni, a quanto pare, avevano già avuto un litigio giovedì scorso nell'istituto scolastico che frequentano, che gli è costato successivamente la sospensione. Lunedì si sono incontrati, sembra dalle prime risultanze investigative del tutto casualmente, nella zona di via Nadiani. E il faccia a faccia ha presto preso una piega violenta: uno dei due ragazzi ha aggredito l'altro con un pugno, senza però causare fratture. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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