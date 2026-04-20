Crisi del settore ittico in arrivo gli indennizzi per le imprese campane

È stata annunciata l’erogazione di indennizzi alle imprese del settore ittico in Campania, in risposta alla crisi che ha colpito l’intero comparto. L’assessora regionale alla Pesca e all’Acquacoltura ha comunicato ufficialmente che le misure di sostegno sono in fase di definizione e saranno presto disponibili per le aziende interessate. La richiesta di aiuti è arrivata da più parti, in seguito alle difficoltà registrate negli ultimi mesi.

“La misura europea, che consente di utilizzare risorse già programmate per far fronte all’emergenza energetica, è stata un passo necessario. Si tratta di una flessibilità operativa che ci permette di intervenire in tempi rapidi per sostenere le imprese ittiche campane a partire dal 28 febbraio 2026. Secondo una prima stima, le imprese ittiche potrebbero beneficiare di circa 6 milioni di euro da erogare in base al perdurare dello stato di crisi. Alla luce della decisione assunta dalla Commissione europea, ho già avviato da ieri tutti i confronti tecnici per garantire la copertura finanziaria ai nostri operatori ittici in questo momento critico”, ha dichiarato l’assessora Zabatta.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Crisi del settore ittico, in arrivo gli indennizzi per le imprese campane Notizie correlate Agricoltura, calano le imprese ma i campi non restano vuoti: "Il settore cambia pelle, non è in crisi"Meno imprese, ma stessa terra coltivata: l'agricoltura cambia pelle ma non arretra. Unioncamere, così la Enterprise Europe Network aiuta le imprese campane a competere in EuropaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente: la Commissione UE attiva i fondi d’emergenza per sostenere pesca e acquacoltura, pronti 760 milioni di euro. LA MISURA; La Commissione europea attiva il meccanismo di crisi per il settore ittico; Crisi del settore ittico: in arrivo indennizzi per le imprese campane; Pesca e acquacoltura: attivato meccanismo FEAMPA per crisi di Hormuz. Crisi del Settore Ittico, in arrivo gli indennizzi per le imprese campaneDopo il via libera della Commissione Europea alla flessibilità straordinaria, la Campania difende il suo primato nella spesa dei fondi FEAMPA e chiede ... sciscianonotizie.it Crisi settore ittico: ecco gli indennizziNAPOLI – L’Assessora alla Pesca e all’Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta, interviene sulla delicata fase che sta attraversando il comparto ... napolivillage.com La crisi del carburante pesa su viaggi, turismo e trasporti: cancellazioni, voli ridotti e costi in aumento fino al 40%. https://auto.everyeye.it/notizie/crisi-carburante-prenotazioni-estive-scarse-agenzie-preoccupate-vacanze-872728.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook Aerei, il piano Ue sulla crisi del cherosene: meno dipendenza dal Golfo e scorte condivise x.com