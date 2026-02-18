Unioncamere così la Enterprise Europe Network aiuta le imprese campane a competere in Europa

Unioncamere Campania ha deciso di rafforzare l’aiuto alle aziende locali, dopo aver visto un calo del 15% nelle esportazioni verso l’Europa negli ultimi sei mesi. La causa è la crescente concorrenza di altri paesi e le difficoltà nelle procedure burocratiche, che rallentano le operazioni. Per far fronte a questa situazione, l’ente ha avviato nuove iniziative attraverso la rete europea Enterprise Europe Network, che offre assistenza concreta e servizi di consulenza per migliorare la presenza delle imprese campane sui mercati internazionali.

di Angela Milanese In uno scenario economico europeo sempre più complesso e competitivo, caratterizzato da transizioni profonde e rapide trasformazioni dei mercati, Unioncamere Campania si conferma un attore chiave nel supporto alle imprese del territorio attraverso la Enterprise Europe Network (EEN), il più grande network europeo dedicato alle piccole e medie imprese, cofinanziato dall’ Unione Europea. Internazionalizzazione, innovazione e doppia transizione. Attraverso EEN, Unioncamere Campania accompagna le aziende campane nei percorsi di internazionalizzazione, innovazione e nella doppia transizione ecologica e digitale, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della competitività globale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crescere per competere: "Così Intesa aiuta le Pmi"Intesa Sanpaolo ha portato il suo roadshow in Toscana per aiutare le piccole e medie imprese a crescere e affrontare meglio la concorrenza.

Cybersecurity: come TIM Enterprise aiuta le aziende italiane a reggere l’urto degli attacchiLa crescente digitalizzazione delle aziende italiane richiede soluzioni efficaci per proteggere dati e sistemi dagli attacchi informatici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.