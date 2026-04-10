Un ufficiale delle Forze Speciali in congedo ha scritto una lettera aperta al ministro della Difesa. Nella missiva, si rivolge direttamente al ministro, senza usare formule di cortesia o riferimenti personali. La comunicazione si concentra sulla sua posizione di ufficiale in riserva e contiene un appello o una richiesta rivolta all’autorità militare. La lettera è stata resa pubblica e riguarda questioni di interesse per il settore della difesa.

Egregio Signor Ministro, Mi rivolgo a Lei in qualità di Ufficiale delle Forze Speciali, attualmente in riserva. Ho avuto il privilegio di servire la Patria tra i migliori, uomini preparati al massimo livello operativo, affrontando ogni missione con dedizione e onore, consapevole dell’impegno assunto davanti alla Bandiera di Guerra, già del X Reggimento Arditi e poi del Battaglione Sabotatori. Con il Tricolore sul braccio, ho condiviso numerose operazioni insieme ai miei commilitoni e spesso in collaborazione con i militari statunitensi. Pur riconoscendo la superiorità tecnica e logistica degli americani, posso affermare con orgoglio che noi italiani non abbiamo mai sfigurato al confronto con quelli che la storia ha definito nostri “alleati”, termine che personalmente non mi sento di utilizzare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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