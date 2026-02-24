Lettera aperta al ministro Bernini

Salvatore di Maggio ha scritto una lettera aperta al ministro Bernini, accusando le nuove teorie pedagogiche e le troppe attività extrascolastiche di aver contribuito al calo dei risultati degli studenti in fisica a Medicina. L’autore sostiene che queste scelte hanno distolto l’attenzione dallo studio e hanno indebolito l’apprendimento. La sua critica si concentra sull’effetto di queste decisioni sulla preparazione degli studenti. La discussione resta aperta e senza risposte ufficiali finora.

Inviata da Salvatore di Maggio - Il docente contesta al Ministro le moderne teorie pedagogiche e le troppe attività extra-didattiche, indicate come vere cause del fallimento degli studenti nel test di Fisica a Medicina.