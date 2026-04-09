Il governo australiano ha messo in atto misure d’emergenza per garantire approvvigionamenti di carburante, cercando nuovi fornitori negli Stati Uniti, in Messico e nei paesi asiatici vicini. Nel frattempo, i prezzi del diesel hanno raggiunto livelli record in tutto il territorio nazionale. La decisione arriva in risposta all’aumento dei costi e alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di carburante.

Il governo australiano ha attivato misure d’emergenza per diversificare le fonti di approvvigionamento di carburante, puntando a nuovi fornitori tra Stati Uniti, Messico e vicini asiatici, mentre i prezzi del diesel toccano livelli record in tutto il Paese. L’iniziativa mira a proteggere la sicurezza energetica nazionale in un momento di estrema volatilità dei mercati, causata dalle tensioni in Medio Oriente. La crisi che sta colpendo le pompe di rifornimento è palpabile: in soli due giorni, il costo del diesel è schizzato fino a 20 centesimi di litro, raggiungendo punte di quasi 330 centesimi al litro nelle diverse zone dell’Australia. Le città principali non sono risparmiate da questa ondata inflattiva; i dati indicano infatti medie che superano i 322 centesimi a Sydney, i 326 a Brisbane, i 328 a Melbourne e i 329,3 a Canberra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel alle stelle in Australia: piano d’emergenza per il carburante

Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti: il piano europeo per l’emergenza abitativaPermessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali, tetto agli affitti brevi, più edilizia sociale e freno alle occupazioni abusive.

Leggi anche: Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni

Temi più discussi: Diesel alle stelle, solo nel 3% dei distributori è sotto ai 2 euro: la mappa dei prezzi in Emilia Romagna; Prezzi dei carburanti: il diesel torna ai livelli precedenti al taglio delle accise; Carburante esaurito e prezzi alle stelle. Che cosa sta succedendo – LMF; Diesel alle stelle, è record: 2,1 euro al litro nonostante il taglio (provvisorio) delle accise - BresciaToday.

Carburanti, prezzi alle stelle in autostrada: il diesel speciale sfiora i 3,2 euro al litroPrezzi record per il gasolio in autostrada: il diesel speciale arriva a sfiorare i 3,2 €/l, assoutenti denuncia rincari diffusi. newsicilia.it

Carburanti: diesel alle stelle, benzinai a secco e tir a rischio stop dal 20 al 25 aprileE' allarme anche nel Bresciano per la questione carburanti. I prezzi, in primis. Ma non solo. Come noto, infatti, nelle scorse settimane il costo di un ... bsnews.it

In Thailandia c’è una cosa che pochi considerano davvero: quasi tutto quello che troviamo nei mercati viaggia su pick-up diesel. Frutta, verdura, pesce, carne… dietro ogni banco c’è qualcuno che si sveglia all’alba, carica il suo pick-up e macina chilometri per - facebook.com facebook

VIDEO | Un pieno di paura. Il Diesel vola a 2,30 euro, la rabbia dei romani in coda ai distributori ift.tt/IdfQCF8 x.com