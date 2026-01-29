Finisce il carburante sull' aereo panico a bordo il pilota dichiara l' emergenza
Un volo EasyJet da Madrid a Bristol si trasforma in un incubo. A bordo, il carburante finisce e i passeggeri entrano in panico. Il pilota, dopo aver constatato la situazione, dichiara l’emergenza. La tensione sale tra i passeggeri, che temono il peggio mentre l’aereo tenta di tornare a terra in sicurezza.
Momenti di forte ansia per i passeggeri del volo EasyJet U22708, partito da Madrid e diretto a Bristol. Nel corso della tratta, quando mancava ormai poco all'atterraggio, il carburante si è esaurito, facendo partire l'allarme. Il pilota ha allora dichiarato l' emergenza, ricevendo il permesso di atterrare in un altro scalo. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella giornata di domenica 25 gennaio. Il volo EasyJet, partito intorno alle 20.45 da Madrid, era diretto a Bristol e si trovava ormai vicino all'arrivo quando si è verificato un inconveniente. A causa di un bird strike che aveva coinvolto un altro aereo, la pista era stata chiusa per degli accertamenti e per la necessaria rimozione di eventuali detriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
