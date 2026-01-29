Un volo EasyJet da Madrid a Bristol si trasforma in un incubo. A bordo, il carburante finisce e i passeggeri entrano in panico. Il pilota, dopo aver constatato la situazione, dichiara l’emergenza. La tensione sale tra i passeggeri, che temono il peggio mentre l’aereo tenta di tornare a terra in sicurezza.

Momenti di forte ansia per i passeggeri del volo EasyJet U22708, partito da Madrid e diretto a Bristol. Nel corso della tratta, quando mancava ormai poco all'atterraggio, il carburante si è esaurito, facendo partire l'allarme. Il pilota ha allora dichiarato l' emergenza, ricevendo il permesso di atterrare in un altro scalo. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella giornata di domenica 25 gennaio. Il volo EasyJet, partito intorno alle 20.45 da Madrid, era diretto a Bristol e si trovava ormai vicino all'arrivo quando si è verificato un inconveniente. A causa di un bird strike che aveva coinvolto un altro aereo, la pista era stata chiusa per degli accertamenti e per la necessaria rimozione di eventuali detriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finisce il carburante sull'aereo, panico a bordo, il pilota dichiara l'emergenza

Approfondimenti su Madrid Bristol

Durante un volo da Roma a Cagliari, alcuni tifosi della Juventus hanno reagito in modo eccessivo al coro da stadio, scatenando il panico tra i passeggeri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Madrid Bristol

Argomenti discussi: Il carburante dell’aereo easyJet finisce: volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strike; Clona una carta carburante della Polizia e finisce ai domiciliari; Guida ubriaco in Slovenia e finisce fuoristrada: arrestato un triestino; Guida molto velocemente ma si arrende quando finisce il carburante.

Il carburante dell’aereo easyJet finisce: volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strikeDomenica 25 gennaio un volo easyJet partito da Madrid e diretto Bristol è stato dirottato su Liverpool per un'emergenza carburante dopo un 'bird strike ... fanpage.it

Pisa, il volo Ryanair finisce il carburante: atterraggio d'emergenza a Manchester. VIDEOUn volo Ryanair partito dall’aeroporto di Pisa-San Giusto e diretto a Glasgow Prestwick è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a Manchester, dopo essere arrivato a soli sei minuti ... affaritaliani.it

Sydney Sweeney finisce al centro delle polemiche per una presunta trovata promozionale non autorizzata sull’iconica insegna di Hollywood. Secondo TMZ, l’attrice di Euphoria si sarebbe arrampicata sul monumento insieme a una troupe per girare contenuti l - facebook.com facebook