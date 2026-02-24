Carmelo Cinturrino | il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il Dna

Carmelo Cinturrino, chiamato anche Thor, ha dimenticato di raccogliere il DNA durante un intervento importante. La causa è stata una distrazione mentre gestiva una situazione complicata in strada. In quell’occasione, ha preferito intervenire rapidamente senza seguire tutte le procedure. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, che hanno assistito alla sua decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno verificando i dettagli del caso.

«Fate quello che dovete». Carmelo Cinturrino ormai il fermo se lo aspettava. L’assistente capo di 41 anni del commissariato Mecenate è arrivato alle 8.30 ieri mattina per attaccare il turno. Dal 26 gennaio, ovvero dal giorno della morte di Abderrahim Mansouri, non pattugliava più. Aveva mansioni non operative ed era stato privato dell’arma di ordinanza. Per questo quando ha visto gli agenti con il fermo e il decreto di perquisizione non ha fatto una piega. Stamattina sarà di fronte al Gip Domenico Santoro per l’udienza di convalida. E intanto si parla delle sue abitudini a Rogoredo. E di quel soprannome: Thor. 🔗 Leggi su Open.online

Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.

Carmelo Cinturrino, poliziotto coinvolto in un episodio a Rogoredo, ha spiegato di aver avvicinato la pistola a Mansouri per paura delle possibili reazioni.

