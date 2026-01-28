Casa | M5s in alloggi Ater Municipio Roma III degrado a rischio salute Regione intervenga

Le condizioni delle abitazioni Ater nel Municipio Roma III sono sotto gli occhi di tutti. Le case sono piene di infiltrazioni d’acqua, gli impianti non funzionano e la sporcizia regna sovrana. Molti inquilini vivono in ambienti insalubri e pericolosi, con barriere architettoniche che rendono difficile la vita quotidiana. La situazione si trascina da troppo tempo e ora i residenti chiedono con forza che la Regione Lazio intervenga subito per mettere fine a questa precarietà.

"Come si può vivere in una casa degradata, con infiltrazioni d'acqua, impianti non funzionanti, sporcizia e barriere architettoniche? Eppure, questa è la realtà che si verifica nelle case Ater del Municipio III di Roma e in altre aree, ossia in quegli stessi alloggi che dovrebbero essere curati e garantiti dalla Regione Lazio." A dichiararlo è il consigliere del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Valerio Novelli, insieme alla capogruppo M5s in Assemblea capitolina, Linda Meleo, e ai consiglieri M5s in Roma Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti.

