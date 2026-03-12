Sacchi sulla corsa Scudetto | L’Inter darà l’anima per vincere I nerazzurri però sono in calo e basta poco per incappare in una serie negativa…

Sacchi ha commentato la corsa allo Scudetto, affermando che l’Inter si impegnerà al massimo per conquistare il titolo, ma ha anche sottolineato che i nerazzurri stanno attraversando un momento di calo e che una serie negativa potrebbe essere dietro l’angolo. Durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione tra l’Inter di Chivu e il Milan di Allegri.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato l'infuocata lotta al vertice tra l'Inter di Chivu e il Milan di Allegri. Dopo la vittoria rossonera nel derby, l'ex tecnico del Grande Milan vede una squadra trasformata, capace di soffrire e di muoversi finalmente come un collettivo, doti fondamentali per tentare una rimonta che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. Sulla corsa Scudetto lato Milan: «Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo.

