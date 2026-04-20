Criminisi disegna il dolore di una comunità sconvolta per Gabriele | Troppe morti assurde

La comunità di Favara è in lutto dopo la morte di Gabriele Vaccaro, avvenuta nella notte di sabato, quando è stato ucciso. La vicenda ha suscitato grande scalpore e dolore tra i residenti, portando anche artisti locali a rappresentare visivamente il loro sgomento. Un disegnatore ha creato un’opera che riflette il dolore collettivo, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.

Il dolore per la morte di Gabriele Vaccaro, ucciso sabato notte gettando nello sconforto l’intera comunità di Favara, trova spazio, anche quando non lo si vorrebbe, nell’arte. Il disegnatore agrigentino Sergio Criminisi ha realizzato una vignetta dedicata al giovane scegliendo di raccontare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Zoe Trinchero: il dolore e la speranza di una comunità sconvolta Sedicenne accoltellato a Fondi, comunità sconvolta. Il sindaco: “Fatto di una gravità inaudita”Ha scosso l’intera comunità di Fondi quanto accaduto nella serata di sabato a Fondi dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e uno ancora più...