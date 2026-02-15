Addio a Zoe Trinchero | il dolore e la speranza di una comunità sconvolta

Zoe Trinchero è morta, e la comunità si stringe nel lutto sotto la pioggia battente, mentre una bara bianca riposa sul sagrato del paese. La sua scomparsa ha colpito profondamente gli abitanti, che si sono riuniti per salutarla, ricordando i momenti condivisi e la sua presenza vivace tra le vie del paese. Un grande ritratto di Zoe campeggia davanti alla chiesa, simbolo di un affetto durato nel tempo.

Un paese sotto la pioggia, una bara bianca, una foto grande sul sagrato. L'addio a Zoe non è solo dolore. È un filo teso tra chi resta e chi non c'è più, una promessa mormorata tra mani strette e sguardi bassi: trasformare l'assenza in cammino. Una città che si stringe. A Nizza Monferrato il tempo si è fermato. La comunità si è riunita alla chiesa di Sant'Ippolito per l'ultimo saluto a Zoe Trinchero, ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio. C'erano in tanti. Centinaia. Sotto la pioggia, in silenzio. Sul sagrato, una gigantografia. Il volto di Zoe, i lineamenti gentili, un sorriso che diceva presenza anche in mezzo all'assenza. Addio a Zoe Trinchero: il dolore di Nizza Monferrato per la tragica fine della 17enne Nella quiete del Monferrato, una comunità si stringe attorno al nome di Zoe. Omicidio Zoe Trinchero: ventenne confessa, svolta nelle indagini ad Asti. Dolore e sgomento per la giovane vittima. La polizia ha arrestato un giovane di 20 anni che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta ad Asti. A Nizza Monferrato in centinaia ad attendere la bara bianca. Durante la funzione celebrata dal vescovo di Acqui, il parroco ha invitato a pregare anche per chi ha sbagliato. Poi centinaia di palloncini. L'addio a Zoe Trinchero. La mamma: Ti aspetto nei miei sogni. Sul sagrato della chiesa di Sant'Ippolito una gigantografia della ragazza, con il messaggio scritto dalla madre. L'addio a Zoe Trinchero sotto la pioggia battente: bara bianca, rose e palloncini. Si sono conclusi a Nizza Monferrato i funerali della 17enne. Forte commozione all'uscita dalla chiesa di Sant'Ippolito, dove il feretro è stato accolto dalla musica. Le foto con il sorriso di Zoe Trinchero, i nastri rossi contro la violenza sulle donne, un messaggio della mamma: "Aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi" scrive Mariangela Auddino con un messaggio affisso al portone della chiesa di Nizza Monferrato.