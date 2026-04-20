Cremonese pari e recriminazioni Gol annullato tra le polemiche

La Cremonese ha concluso la partita con un pareggio, che potrebbe risultare utile in chiave salvezza. Durante l’incontro si è verificato un gol annullato, che ha suscitato polemiche tra i giocatori e i tifosi. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da pari merito e recriminazioni, mentre l’esito definitivo dipenderà anche dal risultato della gara tra il Lecce e altre formazioni coinvolte.

di Alessandro Stella CREMONA Il pareggio conquistato può essere utile in ottica salvezza, ma molto dipenderà dal risultato odierno del Lecce. Di sicuro la Cremonese, attualmente di un punto sopra la zona retrocessione, esce dalla sfida con il Torino con qualche rimpianto. L’appuntamento con la vittoria è di nuovo rimandato e nel complesso, per quanto visto in campo soprattutto nella ripresa, i grigiorossi avrebbero meritato miglior sorte. Tuttavia la produzione offensiva continua ad essere incostante e a ciò si unisce il discusso gol annullato a Baschirotto. Episodio che non lascia contento mister Giampaolo: "Mi sembra l’autopsia a un’azione di gioco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremonese, pari e recriminazioni. Gol annullato tra le polemiche Lecce-Cremonese, Stulic si procura e realizza il rigore del 2-0 per il Lecce Notizie correlate Atalanta-Napoli, rigore revocato e gol annullato agli azzurri: scoppiano le polemicheFarà parlare la decissione dell’arbitro Chiffi avvenuta a pochi minuti dalla fine del primo tempo di Atalanta-Napoli. Juventus-Lazio, polemiche al rigore e gol annullato: Spalletti contro la terna arbitrale per le decisioni contestate.La sfida al vertice della Serie A tra Juventus e Lazio, disputata questo pomeriggio all’Allianz Stadium, è stata infiammata da una serie di episodi... Contenuti di approfondimento Cremonese, pari e recriminazioni. Gol annullato tra le polemichedi Alessandro StellaCREMONAIl pareggio conquistato può essere utile in ottica salvezza, ma molto dipenderà dal risultato odierno del Lecce. Di sicuro la Cremonese, attualmente di un punto sopra la zon ... ilgiorno.it Cremonese-Torino 0-0: equilibrio, un gol annullato e poche emozioni allo ZiniDiretta Cremonese-Torino di Domenica 19 aprile 2026: partita bloccata, poche occasioni e un gol annullato a Baschirotto ... calciomagazine.net