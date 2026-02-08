Juventus-Lazio polemiche al rigore e gol annullato | Spalletti contro la terna arbitrale per le decisioni contestate

La partita tra Juventus e Lazio si è trasformata in un caso dopo le decisioni dell’arbitro. Durante il match all’Allianz Stadium, sono stati fischiati un rigore per i bianconeri e un gol annullato ai biancocelesti, entrambi contestati dalla Lazio e dalla panchina della Juventus. Spalletti ha protestato duramente contro la terna arbitrale, chiedendo spiegazioni e criticando le decisioni che hanno influenzato il risultato. La tensione è salita, e il confronto tra le squadre e gli arbitri si è fatto acceso fino alla fine.

La sfida al vertice della Serie A tra Juventus e Lazio, disputata questo pomeriggio all’Allianz Stadium, è stata infiammata da una serie di episodi controversi che hanno scatenato le proteste della panchina bianconera e, in particolare, dell’allenatore Luciano Spalletti. Al centro delle polemiche, un contatto in area di rigore tra Juan Cabal e Mario Gila, che ha portato l’arbitro a non concedere un calcio di rigore alla Juventus, e successivamente ad annullare una rete di Teun Koopmeiners per una presunta posizione di fuorigioco attivo di Marcus Thuram. L’episodio, avvenuto al 27° minuto del primo tempo, ha gettato un’ombra sulla partita e sollevato interrogativi sull’interpretazione delle regole da parte della terna arbitrale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Juventus Lazio Galatasaray contro la terna arbitrale: "Decisioni inaccettabili e parziali Una partita di basket in Turchia si è trasformata in un battibecco tra il Galatasaray e la terna arbitrale. Rigore e gol annullato: ecco perché le decisioni VAR sono corrette Le decisioni del VAR nel calcio sono fondamentali per garantire equità e correttezza nelle partite. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Rigore? No, non me la sento: Juve-Lazio, riecco Guida. Mazzoleni al Var: una notte buia…; Juventus-Lazio, le probabili formazioni: torna Romagnoli, ballottaggio Pedro-Noslin; Serie A, 23ª giornata: in attesa dei posticipi Inter in fuga, la Juve risponde col poker. Lazio, vittoria folle al 100; Gasperini e il VAR: Questo calcio non piace a nessuno, si cerca di rubacchiare. Juventus-Lazio, bufera su Guida: annulla il gol a Koopmeiners ma si perde il rigore su Cabal, Marelli chiarisceSuccede di tutto nel primo tempo del big match tra Juventus e Lazio. Koopmeiners e Cabal beffati: dito puntato contro l'arbitro Guida, Marelli fa chiarezza. sport.virgilio.it la ufficiale della juveAll'Allianz Stadium i bianconeri devono riscattare l'esclusione dalla Coppa Italia, mentre i biancocelesti vogliono rimanere in scia al settimo posto dell'Atalanta ... gazzetta.it Serie A, Juventus-Lazio 0-1 dopo 45’: i bianconeri vogliono consolidare il posto in Champions Sassuolo-Inter 0-5: goleada nerazzurra per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3 Segui la cronaca testuale su Rainews. facebook Serie A'da Juventus - Lazio karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.