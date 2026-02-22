Atalanta-Napoli rigore revocato e gol annullato agli azzurri | scoppiano le polemiche

L'arbitro Chiffi ha suscitato polemiche durante la partita Atalanta-Napoli, perché ha assegnato e poi revocato un rigore grazie al VAR. La decisione ha provocato sdegno tra i tifosi, soprattutto per aver annullato il gol di Gutierrez, ritenuto irregolare per un presunto fallo di Hojlund su Hien. Le decisioni arbitrali hanno acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, alimentando le discussioni sui metodi di verifica. La partita resta al centro di accese critiche.

Fanno discutere le scelte dell’arbitro Chiffi di assegnare e poi revocare col VAR il rigore assegnato ad Hojlund nel corso di Atalanta-Napoli, ma soprattutto di annullare la rete di Gutierrez per fallo del centravanti danese su Hien. Atalanta-Napoli, rigore revocato agli azzurri: il primo episodio. Farà parlare la decissione dell’arbitro Chiffi avvenuta a pochi minuti dalla fine del primo tempo di Atalanta-Napoli. Al 40? Hien e Hojlund entrano in contatto in area di rigore e per il direttore di gara ci sono pochi dubbi: penalty e giallo per il difensore della Dea. Un contatto tra il ginocchio di Hojlund e del centrale nerazzurro effettivamente c’è, ma al VAR l’episodio non convince. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, rigore revocato ad Hojlund: le polemiche dopo l’intervento del VARL’arbitro Chiffi assegna e poi revoca il rigore a Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, provocando polemiche tra i tifosi.

Juventus-Lazio, polemiche al rigore e gol annullato: Spalletti contro la terna arbitrale per le decisioni contestate.La partita tra Juventus e Lazio si è trasformata in un caso dopo le decisioni dell’arbitro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema sblocca al 18'?Rigore REVOCATO a Hojlund; ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema segna! Poi rigore TOLTO e gol ANNULLATO ?; Fabregas: Ho sbagliato, ma non è colpa mia se il Milan ha pareggiato; Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra il migliore, Esposito rifinitore.

Atalanta-Napoli, rigore su Hojlund incredibilmente revocato. I tifosi: Vergogna, clamorosoIl rigore concesso e poi annullato al Napoli contro l'Atalanta è stato uno degli episodi più discussi del primo tempo. L'episodio è avvenuto al 42' minuto, con il Napoli già in vantaggio per 1-0 grazi ... msn.com

Atalanta-Napoli, moviola: niente rigore Hien-Hojlund, giallo revocato al difensoreGli episodi dubbi alla New Balance Arena ... msn.com

Live Atalanta-Napoli 0-1, finisce il primo tempo a Bergamo: Beukema porta in vantaggio gli azzurri. Nel finale Alisson e Vergara sfiorano il raddoppio #atalanta #napoli #ilmattino - facebook.com facebook

Penalty for #Napoli ! #AtalantaNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com