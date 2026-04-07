Akademia Messina punta su Barbieri | l’esperto di promozioni al comando

Akademia Messina ha annunciato il nuovo allenatore per la stagione 2026-2027, affidandosi a Leonardo Barbieri. L’esperto di promozioni prende il comando della prima squadra, sostituendo il precedente tecnico. La società ha comunicato ufficialmente la scelta di Barbieri, che continuerà a dirigere il team nel prossimo campionato. La nomina è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Leonardo Barbieri assume la guida tecnica della prima squadra di Akademia Sant’Anna Messina per la stagione sportiva 2026-2027. L’operazione mira a potenziare la crescita e il consolidamento del club attraverso l’innesto di un profilo con una comprovata cultura del successo. La scelta di Barbieri, nato a Castiglione d’Adda in Lodi il 27 dicembre 1967, risponde alla volontà societaria di affidare il progetto a un professionista capace di valorizzare i talenti. Il nuovo allenatore arriva a Messina portando un bagaglio di competenze maturate in oltre vent’anni di attività ai vertici della pallavolo italiana. Il palmarès del tecnico include quattro titoli di A2 e una Coppa Italia nella medesima categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Akademia Messina punta su Barbieri: l’esperto di promozioni al comando Akademia Messina, termina con una sconfitta l’esordio in Pool PromozioneL’Akademia Messina ha chiuso con una sconfitta il proprio esordio nella Pool Promozione di Serie B femminile, uscendo sconfitta in tre set dal... 24 anni al comando: Montecorvino Pugliano punta su Montella perMontecorvino Pugliano: Oreste Raffaele Montella al Timone del Forum dei Giovani Oreste Raffaele Montella è il nuovo coordinatore del Forum dei... Akademia Sant’Anna Messina, Leonardo Barbieri è il nuovo allenatore per la prossima stagioneTecnico di grande esperienza e protagonista di numerose promozioni fino alla Serie A1, arriva dopo una lunga carriera ai vertici della pallavolo femminile italiana, portando competenza, ambizione e un ... messina.gazzettadelsud.it Volley, Akademia Messina: Leonardo Barbieri è il nuovo allenatore per la stagione 2026-2027I vertici societari di Akademia Sant’Anna Messina sono lieti di annunciare l’arrivo di Leonardo Barbieri come nuovo tecnico della prima squadra in vista della stagione sportiva 2026-2027?. Nato il 27 ... strettoweb.com