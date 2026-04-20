I soci di CrediFriuli si sono incontrati presso la sede di Udine Esposizioni a Torreano di Martignacco per discutere i risultati dell’esercizio 2025. L’istituto ha chiuso l’anno con un utile netto di oltre 28 milioni di euro e una massa critica superiore a 3,8 miliardi di euro. La riunione ha riguardato anche l’analisi di altri indicatori finanziari relativi alla banca.

I soci di CrediFriuli si sono riuniti presso la sede di Udine Esposizioni, a Torreano di Martignacco, per analizzare i risultati dell’esercizio 2025, che ha l’istituto chiudere con un utile netto superiore ai 28 milioni di euro. L’assemblea ha discusso una crescita significativa delle masse amministrate, che hanno superato quota 3,8 miliardi di euro, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Questo balzo è stato sostenuto da una progressione del 7,6% negli impieghi concessi ai clienti, un aumento dell’8,9% nella raccolta diretta e una spinta ancora più marcata della raccolta indiretta, cresciuta dell’11,9%. La tenuta del sistema creditizio tra mutui casa e sostegno alle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CrediFriuli vola: utile a 28 milioni e massa critica oltre 3,8 miliardi

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