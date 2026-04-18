Oltre 700 soci si sono riuniti presso la Fiera di Udine per approvare il bilancio dell’ultimo esercizio e discutere delle attività della Bcc Credifriuli. Durante l’assemblea, è stato comunicato un utile di 28 milioni di euro e annunciata la nascita di una nuova Fondazione. La riunione ha visto confronti tra i soci sui risultati ottenuti e sulle prospettive future dell’istituto.

Oltre 700 soci si sono riuniti presso la Fiera di Udine per discutere le sorti e i risultati della Bcc Credifriuli, approvando il bilancio relativo all’esercizio 2025. Durante l’assemblea, è emerso un quadro economico solido con un utile che ha toccato i 28 milioni di euro e un patrimonio complessivo pari a 260 milioni, a fronte di una base associativa che conta più di 12mila persone. Solidità finanziaria e nuove traiettorie sociali. I dati economici presentati durante l’incontro alla fiera friulana delineano una realtà capace di generare valore costante per i propri aderenti. La gestione dell’ultimo anno ha portato a consolidare un patrimonio di 260 milioni, sostenuto da un margine di utile di 28 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc Credifriuli: 28 milioni di utile e nasce la nuova Fondazione

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