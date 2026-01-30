Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 2 alle 21,30 va in onda il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”. Il film del 2023, diretto da Neill Blomkamp, racconta la storia di un giovane che sogna di diventare pilota di Formula 1. Nel cast ci sono David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. La pellicola ripercorre il cammino di un sogno che sembra irraggiungibile, tra sfide e passione per le corse.

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film del 2023 diretto da Neill Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Jann Mardenborough è un gamer specializzato nel simulatore di corse automobilistiche Gran Turismo. È figlio di un ex giocatore di calcio che ha militato nella squadra di Cardiff, la città del Galles dove vive insieme al fratello. Quest'ultimo cerca di seguire le orme paterne mentre Jann è considerato una sorta di delusione dal padre.

