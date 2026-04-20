Durante un’intervista, l’ex calciatore ha condiviso il dolore legato al figlio Achille, coinvolto in un procedimento con sette TSO e un recente arresto. Costacurta ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate, senza entrare in dettagli giudiziari, ma evidenziando il peso di questa situazione personale. La conversazione ha messo in luce le sfide di una famiglia che si confronta con questioni di salute mentale e conseguenze legali.

L’ex calciatore Alessandro Costacurta ha aperto un ferito cuore privato durante un colloquio con Luca Casadei, raccontando il dramma vissuto con il figlio Achille. Il ventunenne ha affrontato momenti di estrema oscurità, segnati da ricoveri forzati e percorsi riabilitativi complessi che hanno messo a dura prova l’equilibrio della famiglia. Il dolore di un padre e la forza di Martina Colombari. Durante il podcast One More Time, l’ex centrocampista ha descritto come le difficoltà psichiche del figlio abbiano scosso le fondamenta del nucleo familiare. Il momento più critico è coinciso con il ricovero di Achille in ospedale a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costacurta: il dramma di Achille tra 7 TSO e l’arresto

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