Achille Costacurta il dietrofront | Non ho resistito sono andato via dal ritiro in India

Achille Costacurta ha deciso di interrompere il ritiro spirituale in India, tornando sui social dopo aver annunciato una pausa. Questa scelta testimonia l'importanza di ascoltare le proprie esigenze e di adattarsi alle situazioni. La sua decisione riflette un percorso personale di riflessione e cambiamento, mostrando come a volte sia necessario riconsiderare le proprie priorità.

(Adnkronos) – "Non ho resistito". Achille Costacurta dopo aver annunciato una pausa dai social, è tornato sul suo profilo Instagram per annunciare di aver rinunciato al ritiro spirituale in India. "Ragazzi, 10 giorni non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno", ha spiegato il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. "Dopo 70 ore ho preferito andare via. Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo", ha aggiunto Achille Costacurta, che comunque si è detto "felice" e "soddisfatto" di questa nuova esperienza. Alcuni giorni fa Achille Costacurta aveva annunciato una pausa social di 10 giorni: "Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Achille Costacurta

Ultime notizie su Achille Costacurta

