Achille Costacurta ci ha provato | il ritiro in India finisce prima del previsto

Achille Costacurta ha interrotto il ritiro in India, motivato da una stanchezza legata alla meditazione. Dopo aver tentato di dedicarsi a questa esperienza, ha deciso di tornare sui social per condividere il suo percorso. La vicenda riguarda il desiderio di trovare equilibrio, ma anche la fatica di affrontare momenti di introspezione intensa.

“Troppa meditazione”: il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta getta la spugna e torna su Instagram Diciamoci la verità:. Diciamoci la verità: chi di noi resisterebbe dieci giorni senza telefono, senza poter parlare e, soprattutto, meditando per dodici ore filate? Achille Costacurta ci ha voluto provare, ma la sfida mistica in India si è rivelata più dura del previsto. Il ventunenne, figlio dell’ex calciatore Alessandro e di Martina Colombari, è riapparso su Instagram prima del tempo, confessando con grande onestà che quel tipo di vita, almeno per ora, non fa per lui. Il piano era ambizioso: un ritiro spirituale a Calcutta, immerso nel silenzio totale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Achille Costacurta ha lasciato anticipatamente il ritiro spirituale in India.

