Puglia costa a rischio | 26 milioni per salvare spiagge e tesori

La Puglia ha deciso di investire 26 milioni di euro per contrastare l’erosione delle sue spiagge. La causa principale è l’innalzamento del livello del mare e le attività umane che accelerano il fenomeno. Le spiagge di Bari, Brindisi e Lecce stanno scomparendo lentamente, mettendo a rischio il turismo e le attività locali. La regione ha avviato lavori di consolidamento e rinforzo delle coste per proteggere questi tesori naturali. La situazione richiede interventi immediati.

Puglia sotto pressione: 26 milioni di euro per fermare l’erosione costiera. La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per un’emergenza che si aggrava di giorno in giorno: l’erosione costiera. L’intervento, deciso a seguito del crollo di una porzione di costa a Torre Sant’Andrea e di altri eventi simili lungo il litorale, mira a proteggere le aree più vulnerabili e a garantire la sicurezza di residenti e turisti. La decisione bypassa le procedure di bando per accelerare i tempi di intervento, in un territorio particolarmente fragile e esposto ai cambiamenti climatici. Una ferita aperta: la fragilità del litorale pugliese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

