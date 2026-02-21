Ascea costa a rischio | mozione per salvare spiagge e turismo dopo

A Ascea, le spiagge sono in pericolo a causa dell’erosione che avanza lungo la costa. La situazione ha portato il gruppo consiliare “Ascea in testa” a chiedere azioni concrete per tutelare il settore turistico e le aree balneari. La spiaggia di Velia, frequentata da turisti e famiglie, si restringe progressivamente. La mozione mira a ottenere interventi immediati per arginare il problema e salvaguardare il patrimonio locale. La decisione verrà discussa nelle prossime assemblee comunali.

Ascea, un comune in provincia di Salerno, si trova ad affrontare un'emergenza erosione costiera che ha spinto il gruppo consiliare "Ascea in testa" a presentare una mozione al Comune. L'obiettivo è quello di rivedere la strategia di intervento e rafforzare il ruolo del consiglio comunale nella pianificazione e nella tutela del litorale, un'area particolarmente vulnerabile e cruciale per l'economia turistica locale. La situazione lungo la costa di Ascea è tornata a preoccupare a seguito delle recenti mareggiate, che hanno accentuato i danni preesistenti all'arenile e al lungomare. Questa fragilità del sistema costiero, evidenziata negli ultimi anni, ha portato alla necessità di una strategia organica di tutela che, a detta dei consiglieri, è ancora assente. Emergenza erosione costiera ad Ascea: depositata una mozione al ComuneA causa delle continue mareggiate, il lungomare di Ascea sta subendo danni sempre più severi, con tratti di spiaggia che scompaiono progressivamente. Argomenti discussi: Ascea, mozione contro l'erosione costiera: Serve una regia pubblica forte e trasparente. ALLARME EROSIONE, SPETTRO DANNI AI LUNGOMARI: ASCEA E CASAL VELINO ALLO SBARAGLIO - La costa cilentana torna a fare i conti con una minaccia che negli ultimi anni si fa sempre più concreta: l'erosione marina continua a colpire dura